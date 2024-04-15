Томилова (Ефремова) Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Ефремова) Анна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Томилов Андрей Самсонович

Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анисья Самсоновна

Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Самсоновна

Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Томилов Афанасий Самсонович

Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Томилов Никита Самсонович

Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Самсон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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