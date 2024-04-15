Томилова (Ефремова) Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Томилов Андрей Самсонович
Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анисья Самсоновна
Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Самсоновна
Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Томилов Афанасий Самсонович
Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Томилов Никита Самсонович
Отец ребёнка: Томилов Самсон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно