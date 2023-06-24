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Новосельцева Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Новосельцев Степан Михайлович

Мать: Новосельцева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Тырлов Евгений Константинович

Рождение ребёнка
13.05.1954

Дочь: Мохнаткина Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Тырлов Евгений Константинович

Рождение ребёнка
15.04.1956

Сын: Тырлов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Тырлов Евгений Константинович

Смерть
1998

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