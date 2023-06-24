Новосельцева Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Тырлов Евгений Константинович
Рождение ребёнка
13.05.1954
Дочь: Мохнаткина Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Тырлов Евгений Константинович
Рождение ребёнка
15.04.1956
Сын: Тырлов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Тырлов Евгений Константинович
Смерть
1998