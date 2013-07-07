Харченко Кирилл Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Кирилл Михайлович

Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

07.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2013

Отец: не указан

Мать: Харченко Лариса Викторовна

Люберцы, Люберцы, Московская область
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