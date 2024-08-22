Илатовская Манефа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илатовская Манефа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелев Геннадий

Рождение ребёнка
09.04.1958

Сын: Илатовский Виталий Геннадиевич

Отец ребёнка: Хмелев Геннадий

Рождение ребёнка
1959

Сын: Илатовский Владимир Геннадиевич

Отец ребёнка: Хмелев Геннадий

Смерть
Неизвестно

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