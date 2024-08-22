Илатовская Манефа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хмелев Геннадий
Рождение ребёнка
09.04.1958
Сын: Илатовский Виталий Геннадиевич
Отец ребёнка: Хмелев Геннадий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Илатовский Владимир Геннадиевич
Отец ребёнка: Хмелев Геннадий
Смерть
Неизвестно