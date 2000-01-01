Василь Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Григор Васильев
Мать ребёнка: Варвара Осипова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Варвара Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Осипова
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно