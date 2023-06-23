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Мясников КИРИЛЛ

Место рождения

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УНИНСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ БАБКИНО

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова (Мясникова) СОФЬЯ КИРИЛЛОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Трухнина (Мясникова) ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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