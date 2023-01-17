Маюнова (Свитанько) Тамара (Вера) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949
приемные родители, сведения о родных родителях отсутствуют, была подброшена в дом малютки.
Образование
С 1961 по 1965
Школа №14
Образование
С 28.06.1965 по 08.04.1967
Городское профессионально-техническое училище №31
Бракосочетание
25.12.1966
Рождение ребёнка
11.02.1968
Сын: Маюнов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Маюнов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
07.04.1969
Дочь: Борисова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Маюнов Николай Филиппович
Развод
Около ?.10.1973
Бракосочетание
08.10.1986
Рождение ребёнка
07.08.1991
Дочь: Тишкова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Маюнов Николай Филиппович