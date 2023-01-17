Маюнова (Свитанько) Тамара (Вера) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюнова (Свитанько) Тамара (Вера) Алексеевна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

20.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949

Отец: Свитанько Алексей Назарович

Мать: Свитанько Екатерина Анисимовна

Киев, Киевский уезд
приемные родители, сведения о родных родителях отсутствуют, была подброшена в дом малютки.
Образование
С 1961 по 1965
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Школа №14
Образование
С 28.06.1965 по 08.04.1967
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Городское профессионально-техническое училище №31
Бракосочетание
25.12.1966

Муж: Маюнов Николай Филиппович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
11.02.1968

Сын: Маюнов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Маюнов Николай Филиппович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
07.04.1969

Дочь: Борисова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Маюнов Николай Филиппович

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Развод
Около ?.10.1973

Муж: Маюнов Николай Филиппович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
08.10.1986

Муж: Маюнов Николай Филиппович

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.08.1991

Дочь: Тишкова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Маюнов Николай Филиппович

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
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