Болотов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1931
Дата смерти13.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931
Рождение ребёнка
28.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болотова Тамара Андреевна
с.Смогири
Рождение ребёнка
24.12.1956
Мать ребёнка: Болотова Тамара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1991