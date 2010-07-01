Болотов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1931

Дата смерти

13.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931

Отец: Болотов Михаил Кириллович

Мать: Болотова Александра Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болотова Тамара Андреевна

с.Смогири
Рождение ребёнка
24.12.1956

Сын: Болотов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Болотова Тамара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Тамара Андреевна

Смерть
13.08.1991
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