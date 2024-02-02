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Онищенко Антон Фёдорович
Онищенко Антон Фёдорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Онищенко Фёдор Семёнович
Мать
Онищенко Прасковья Миновна
Дети
Не указаны
Добавил:
СО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Онищенко Фёдор Семёнович
Мать:
Онищенко Прасковья Миновна
Смерть
1941
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