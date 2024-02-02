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Онищенко Антон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Онищенко Фёдор Семёнович

Мать: Онищенко Прасковья Миновна

Смерть
1941
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