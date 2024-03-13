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Donis Georg Caspar

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

1774

Дата смерти

09.12.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
09.12.1807
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
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