Курзакова (Сальникова) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Сальников Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1945
Сын: Курзаков Виталий Георгиевич
Отец ребёнка: Курзаков Георгий Иванович
Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно