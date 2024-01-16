Курзакова (Сальникова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзакова (Сальникова) Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Сальников Егор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1945

Сын: Курзаков Виталий Георгиевич

Отец ребёнка: Курзаков Георгий Иванович

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаков Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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