Шелеметева Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Шелеметева) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шелеметев Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шелеметев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Шелеметев Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Шелеметева) Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Шелеметев Яков Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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