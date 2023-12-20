Шелеметева Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Шелеметева) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шелеметев Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шелеметев Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Шелеметева) Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Шелеметев Яков Фёдорович
Смерть
Неизвестно