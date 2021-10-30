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Подарцева Нина Петровна
Подарцева Нина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.05.?
Пол
Женский
Отец
Подарцев (Подаруев) Петр Афанасьевич
Мать
Подарцева Мария Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.?
Отец:
Подарцев Петр Афанасьевич
Мать:
Подарцева Мария Никитична
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