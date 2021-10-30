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Подарцева Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.?

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.?

Отец: Подарцев Петр Афанасьевич

Мать: Подарцева Мария Никитична

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