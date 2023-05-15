Гладков Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладков Владимир Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.2005

Дочь: Гладкова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Клишина Светлана Федоровна

Рождение ребёнка
17.08.2008

Сын: Гладков Матвей Владимирович

Мать ребёнка: Клишина Светлана Федоровна

Рождение ребёнка
26.05.2016

Сын: Гладков Захар Владимирович

Мать ребёнка: Клишина Светлана Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клишина Светлана Федоровна

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