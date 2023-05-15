Гладков Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.2005
Дочь: Гладкова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Клишина Светлана Федоровна
Рождение ребёнка
17.08.2008
Сын: Гладков Матвей Владимирович
Мать ребёнка: Клишина Светлана Федоровна
Рождение ребёнка
26.05.2016
Сын: Гладков Захар Владимирович
Мать ребёнка: Клишина Светлана Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно