Малыгина Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1942
Сын: Малыгин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Николаевич
Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1949
Дочь: Ермакова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно