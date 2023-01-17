Малыгина Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина Клавдия Григорьевна

Малыгина Клавдия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Малыгин Григорий Евсеевич

Мать: Малыгина Афанасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Малыгин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Николаевич

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1949

Дочь: Ермакова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close