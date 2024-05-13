Герасимов Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова (Герасимова) Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горизонтова (Герасимова) Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
11.03.1936
Дочь: Воробьева (Герасимова) Капитолина Анатольевна
Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна
Смерть
Неизвестно