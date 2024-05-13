Герасимов Анатолий Михайлович 13.11.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимов Анатолий Михайлович

Место рождения

Лукьяново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1909

Отец: Герасимов Михаил Никифорович

Мать: Герасимова (Мухина) Вера Александровна

Лукьяново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова (Герасимова) Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горизонтова (Герасимова) Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
11.03.1936

Дочь: Воробьева (Герасимова) Капитолина Анатольевна

Мать ребёнка: Герасимова Вера Михайловна

Лукьяново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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