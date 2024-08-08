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Смирнов Иван Владмирович

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Место рождения

Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Смирнов Владимир Николаевич

Мать: Смирнова Анастасия Ивановна

Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Смирнов Константин Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Смирнов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна

Призыв на военную службу
02.03.1942
Буй, город Буй, Костромская область
Наименование военкомата: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н Дата и место призыва: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н
Военная награда
15.07.1942
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Медаль "За отвагу" 5.7.42 г., в боях за высоту 249.5 под огнем противника вынес с поля боя 17 раненых красноармейцев с оружием санитар 29 гв сп, 12 гв сд Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека... Показать все
Ранение
08.10.1942
Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1904 Наименование военкомата: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н Дата и место призыва: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н Воинское звание: ... Показать все
Ранение
03.07.1944
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Ярославская обл., г. Буй Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 1236 сп Воинская часть: 1236 сп Дата выбытия: 03.07.1944 Прич... Показать все
Военная награда
12.04.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Медаль "За отвагу" За овладение гор. Кенигсберга с 5 по 9 апреля 1945 года работал сан инструктором, находился непосредственно в боевых порядках роты. Под артиллерийским, минометным и пулетемным огне... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Наименование награды: Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
30.09.1945
Наименование награды: Медаль «За победу над Японией»
Смерть
1969

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