Смирнов Иван Владмирович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Смирнов Константин Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Смирнов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Образцова (Смирнова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ивановна
Призыв на военную службу
02.03.1942
Буй, город Буй, Костромская область
Наименование военкомата: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н Дата и место призыва: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н
Военная награда
15.07.1942
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Медаль "За отвагу" 5.7.42 г., в боях за высоту 249.5 под огнем противника вынес с поля боя 17 раненых красноармейцев с оружием санитар 29 гв сп, 12 гв сд Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека... Показать все
Ранение
08.10.1942
Свидетельства о болезни Дата рождения: __.__.1904 Наименование военкомата: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н Дата и место призыва: Буйский РВК, Ярославская обл., Буйский р-н Воинское звание: ... Показать все
Ранение
03.07.1944
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Ярославская обл., г. Буй Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 1236 сп Воинская часть: 1236 сп Дата выбытия: 03.07.1944 Прич... Показать все
Военная награда
12.04.1945
Медаль "За отвагу" За овладение гор. Кенигсберга с 5 по 9 апреля 1945 года работал сан инструктором, находился непосредственно в боевых порядках роты. Под артиллерийским, минометным и пулетемным огне... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Наименование награды: Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
30.09.1945
Наименование награды: Медаль «За победу над Японией»
Смерть
1969