Ислямов Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ислямов Абдулла

Место рождения

Горьковская обл., Спасский р-н, д. Ишеево

Дата рождения

02.11.1916

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

196 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
196

Дочь: Талипова (Ислямова) Абдулловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
02.11.1916

Отец: Аюпов(Айзатуллин)Шахмратов Ислям

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Военная награда
Неизвестно
Ислямов Абдулла . Орден Отечественной войны II степени __.__.1916Горьковская обл., Спасский р-н, д. Ишеево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
21.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1990

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