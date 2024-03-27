Ислямов Абдулла
Место рожденияГорьковская обл., Спасский р-н, д. Ишеево
Дата рождения02.11.1916
Дата смерти1990
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
196
Дочь: Талипова (Ислямова) Абдулловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
02.11.1916
Отец: Аюпов(Айзатуллин)Шахмратов Ислям
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Военная награда
Неизвестно
Ислямов Абдулла . Орден Отечественной войны II степени __.__.1916Горьковская обл., Спасский р-н, д. Ишеево. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1990