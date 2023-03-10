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Зайцева Наталья Павловна

Место рождения

Калужская область, Мосальский район, деревня Чертень

Дата рождения

12.09.1912

Дата смерти

20.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Калужская область, Мосальский район, деревня Чертень
Рождение ребёнка
08.02.1938

Сын: Зайцев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.09.1941

Сын: Зайцев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1947

Дочь: Склярова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.11.1990
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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