Зайцева Наталья Павловна
Место рожденияКалужская область, Мосальский район, деревня Чертень
Дата рождения12.09.1912
Дата смерти20.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1912
Калужская область, Мосальский район, деревня Чертень
Рождение ребёнка
08.02.1938
Рождение ребёнка
17.09.1941
Сын: Зайцев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
12.09.1947
Дочь: Склярова Тамара Сергеевна
Смерть
20.11.1990
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область