Куликов Александр Борисович
Место рожденияг. Москва, Первая Мещанская
Дата рождения21.05.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1950
г. Москва, Первая Мещанская
Рождение ребёнка
20.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно