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Куликов Александр Борисович

Место рождения

г. Москва, Первая Мещанская

Дата рождения

21.05.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1950

Отец: Куликов Борис Герасимович

Мать: Куликова Мария Кузьминична

г. Москва, Первая Мещанская
Рождение ребёнка
20.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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