Скрипунова (Звягина) Ульяна Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипунова (Звягина) Ульяна Гордеевна

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Место рождения

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

15.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1898

Отец: Звягин Гордей Фёдорович

Мать: Звягина (Левдина) Алевтина (Валентина) Прокопьевна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрипунов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрипунов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрипунов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипунов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Скрипунов Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипунов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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