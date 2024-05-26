Скрипунова (Звягина) Ульяна Гордеевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипунов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Скрипунов Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно