Переславцев Вячеслав Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1942
Дата смерти12.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Надежда Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1978
Сын: Переславцев Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Журавлева Надежда Петровна
Смерть
12.12.2017