Переславцев Вячеслав Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереславцев Вячеслав Гаврилович

Переславцев Вячеслав Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1942

Дата смерти

12.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1942

Отец: Переславцев Гаврил Андреевич

Мать: Переславцева (Сысоева) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Надежда Петровна

Рождение ребёнка
28.05.1978

Сын: Переславцев Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Журавлева Надежда Петровна

Смерть
12.12.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.