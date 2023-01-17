Ненила Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1900
Сын: Масленников Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Масленников Митрофан Иванович
Романово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Чернопятово, Павловский муниципальный район, Алтайский край