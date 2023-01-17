Ненила Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенила Матвеевна

Ненила Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1900

Сын: Масленников Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Масленников Митрофан Иванович

Романово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Чернопятово, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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