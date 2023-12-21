Могиленских (Тимошенко) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могиленских (Тимошенко) Надежда Николаевна

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Место рождения

Анар, Аршалынский район, Акмолинская область

Дата рождения

30.12.1989

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1992 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1989

Отец: Тимошенко Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Анар, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могиленских Юрий Константинович

Рождение ребёнка
08.04.2014

Сын: Могиленских Матвей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.04.2022

Дочь: Могиленских Милана Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

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