Кузьмина Анна Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1980
Рождение ребёнка
23.10.2009
Сын: Телков Михаил Константинович
Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.2012
Дочь: Телкова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.2018
Сын: Телков Григорий Константинович
Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.2022
Дочь: Телкова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович