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Кузьмина Анна Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1980

Отец: Кузьмин Аркадий Фёдорович

Мать: Кузьмина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.2009

Сын: Телков Михаил Константинович

Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.2012

Дочь: Телкова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.2018

Сын: Телков Григорий Константинович

Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.2022

Дочь: Телкова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Телков Константин Михайлович

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