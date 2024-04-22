Лукьянова (Маркова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Маркова) Галина

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

С 13.07.1940 по 08.08.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.07.1940 по 08.08.1940

Отец: Марков Тимофей

Мать: Маркова Екатерина

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
27.07.1965

Муж: Лукьянов Валерий

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.09.1965

Дочь: Гаевец Ирина

Отец ребёнка: Лукьянов Валерий

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Развод
Неизвестно

Муж: Лукьянов Валерий

Смерть
Неизвестно
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