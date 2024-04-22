Лукьянова (Маркова) Галина
Место рождения
Дата рожденияС 13.07.1940 по 08.08.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.07.1940 по 08.08.1940
Отец: Марков Тимофей
Мать: Маркова Екатерина
Бракосочетание
27.07.1965
Муж: Лукьянов Валерий
Рождение ребёнка
06.09.1965
Дочь: Гаевец Ирина
Отец ребёнка: Лукьянов Валерий
Развод
Неизвестно
Муж: Лукьянов Валерий
Смерть
Неизвестно