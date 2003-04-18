Фомин Рафаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1927
Дата смерти18.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Петряшова Антонина Рафаиловна
Мать ребёнка: Фомина Анна Христофоровна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Фомина Анна Христофоровна
Рождение ребёнка
06.11.1965
Дочь: Кадырметова Любовь Рафаиловна
Мать ребёнка: Фомина Анна Христофоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2003