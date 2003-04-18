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Фомин Рафаил Николаевич

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Место рождения

Малое Раменье, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

18.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: Фомин Николай Михайлович

Мать: Фомина Анна Александровна

Малое Раменье, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Петряшова Антонина Рафаиловна

Мать ребёнка: Фомина Анна Христофоровна

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Фомин Николай Рафаилович

Мать ребёнка: Фомина Анна Христофоровна

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1965

Дочь: Кадырметова Любовь Рафаиловна

Мать ребёнка: Фомина Анна Христофоровна

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Анна Христофоровна

Смерть
18.04.2003
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
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