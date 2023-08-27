Худяков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова Нина Александровна

Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Николай Александрович

Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худяков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно

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