Худяков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова Нина Александровна
Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Николай Александрович
Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худяков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Худякова (Кузовкова) Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно