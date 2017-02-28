Петров Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир Владимирович

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Место рождения

Красногорск, Красногорск, Московская область

Дата рождения

30.06.1947

Дата смерти

28.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногорск, Красногорск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.2017
Москва, город федерального значения Москва
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