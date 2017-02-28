Петров Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.06.1947
Дата смерти28.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.2017