Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти21.09.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Илья Дорофеевич
Мать: Ефросинья Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1856
Сын: Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
10.11.1857
Сын: Максим Семёнович
Отец ребёнка: Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Павел Семёнович
Отец ребёнка: Семён Григорьевич
Бракосочетание
До 1870
Муж: Семён Григорьевич
Смерть
21.09.1905