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Анна Ильинична

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

21.09.1905

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Илья Дорофеевич

Мать: Ефросинья Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1856

Сын: Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Семён Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1857

Сын: Максим Семёнович

Отец ребёнка: Семён Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Павел Семёнович

Отец ребёнка: Семён Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1870

Муж: Семён Григорьевич

Смерть
21.09.1905

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