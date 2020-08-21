Ласковый Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.09.1975
Дата смерти21.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.2014
Дочь: Ласковая Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ласковая (Варивода) Олеся Ивановна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
04.09.2014
Смерть
21.08.2020
Похороны
23.08.2020