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Ласковый Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область

Дата рождения

18.09.1975

Дата смерти

21.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Жезказган, Жезказганская городская администрация, Улытауская область
Рождение ребёнка
27.08.2014

Дочь: Ласковая Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ласковая (Варивода) Олеся Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
04.09.2014

Жена: Ласковая (Варивода) Олеся Ивановна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.08.2020
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
23.08.2020
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

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