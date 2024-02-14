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Монасыпов Закир Гайнетдинович

Место рождения

с.Татарская Икшурма Сабинского р-на РТ

Дата рождения

1897

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Монасыпов Гайнетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монасыпов Ильгиз Закирович

Мать ребёнка: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монасыпов Бабир Закирович

Мать ребёнка: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
11.07.1925

Сын: Монасыпов Алмаз Закирович

Мать ребёнка: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна

Смерть
1954

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