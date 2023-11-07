Дрожжин Лаврентий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжин Лаврентий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727 ст.

Дата смерти

1757 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.

Отец: Дрожжин Никита

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Дрожжина Матрена Архиповна

Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: (Дрожжина) Василиса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Дрожжина Матрена Архиповна

Смерть
1757 ст.

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