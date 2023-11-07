Дрожжин Лаврентий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727 ст.
Дата смерти1757 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.
Отец: Дрожжин Никита
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Дрожжина Матрена Архиповна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: (Дрожжина) Василиса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Дрожжина Матрена Архиповна
Смерть
1757 ст.