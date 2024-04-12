Тимофей Карпович Бердников
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Бракосочетание
12.01.1840
Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
по жениху той же деревни удельные крестьяне Лазарь Федорович Казанцев, Савелий Алексеевич Бердников, Митрофан Герасимович Бердников по невесте того же села удельные крестьяне Яков Лукьянович, Никита ... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тверитина Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Бердникова Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно