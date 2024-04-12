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Тимофей Карпович Бердников

Место рождения

Шадрина, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадрина, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
12.01.1840

Жена: Бердникова Прасковья Михайловна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
по жениху той же деревни удельные крестьяне Лазарь Федорович Казанцев, Савелий Алексеевич Бердников, Митрофан Герасимович Бердников по невесте того же села удельные крестьяне Яков Лукьянович, Никита ... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тверитина Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: Бердникова Прасковья Михайловна

Шадрина, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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