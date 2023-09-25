Бычков Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Юлия Павловна
Мать ребёнка: Бычкова Домна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1924
Дочь: Найбороденко Александра Павловна
Мать ребёнка: Бычкова Домна Тихоновна
Смерть
Неизвестно