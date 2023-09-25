Бычков Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Юлия Павловна

Мать ребёнка: Бычкова Домна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Просковья Сергеевна

Рождение ребёнка
20.01.1924

Дочь: Найбороденко Александра Павловна

Мать ребёнка: Бычкова Домна Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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