Вельмякина Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельмякина Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груничева Любовь Павловна

Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович

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