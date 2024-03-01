Вельмякина Елизавета Васильевна
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груничева Любовь Павловна
Отец ребёнка: Вельмякин Павел Гаврилович