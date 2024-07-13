Матрона Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти02.03.1753 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1743 ст.
Муж: Родион Ефимов
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGK9-TVN?i=168&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
28.10.1744 ст.
Дочь: Неонила Родионова
Отец ребёнка: Родион Ефимов
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-TVD?i=66&cc=1921824 деревня ?
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Варвара Родионова
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Рождение ребёнка
15.09.1750 ст.
Сын: Никита Родионов
Отец ребёнка: Родион Ефимов
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-RL7?i=89&cc=1921824
Рождение ребёнка
1752
Сын: Илья Родионов
Отец ребёнка: Родион Ефимов
Смерть
02.03.1753 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-8NL?i=163&cc=1921824 жена Отчество Родионова (по мужу?)