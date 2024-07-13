Матрона Иванова Около 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Иванова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

02.03.1753 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1743 ст.

Муж: Родион Ефимов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGK9-TVN?i=168&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
28.10.1744 ст.

Дочь: Неонила Родионова

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-TVD?i=66&cc=1921824 деревня ?
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Варвара Родионова

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1750 ст.

Сын: Никита Родионов

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-RL7?i=89&cc=1921824
Рождение ребёнка
1752

Сын: Илья Родионов

Отец ребёнка: Родион Ефимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.03.1753 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-8NL?i=163&cc=1921824 жена Отчество Родионова (по мужу?)

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