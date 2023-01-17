Вилявина (Лавреньтьева) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина (Лавреньтьева) Клавдия Павловна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
28.09.1908 ст.

Муж: Вилявин Андрей Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин, 34 лет, вторым браком Невеста: Астраханская мещанка, 18 лет, первым браком Поручители: Крестьянин Казанской губернии, Спасского уезда, села Болгар Александр Ксенофонтович ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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