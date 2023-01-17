Вилявина (Лавреньтьева) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1908 ст.
Жених: Красноярский мещанин, 34 лет, вторым браком Невеста: Астраханская мещанка, 18 лет, первым браком Поручители: Крестьянин Казанской губернии, Спасского уезда, села Болгар Александр Ксенофонтович ... Показать все
Смерть
Неизвестно