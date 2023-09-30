Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2002
Сын: Шерстобитов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Шерстобитов Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
28.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстобитов Алексей Валерьевич