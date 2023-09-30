Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1980

Отец: Моржов Михаил Михайлович

Мать: Моржова (Латышева) Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстобитов Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
18.07.2002

Сын: Шерстобитов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Шерстобитов Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
28.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерстобитов Алексей Валерьевич

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