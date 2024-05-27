(Стафеева) Настасья Настасья/ Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Стафеев Николай Симеонов/ Семенов
Отец ребёнка: Стафеев Симеон Симеон/ Семен Васильев
Смерть
Неизвестно