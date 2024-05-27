(Стафеева) Настасья Настасья/ Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Настасья Настасья/ Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Симеон Симеон/ Семен Васильев

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Стафеев Николай Симеонов/ Семенов

Отец ребёнка: Стафеев Симеон Симеон/ Семен Васильев

Смерть
Неизвестно

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