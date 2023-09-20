Корноухова (дев.Краюшкина) Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1879
Сын: Корноухов Василий Иванович
Отец ребёнка: Корноухов Иван Ефимович
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно