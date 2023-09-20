Корноухова (дев.Краюшкина) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорноухова (дев.Краюшкина) Евгения Михайловна

Корноухова (дев.Краюшкина) Евгения Михайловна

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
29.12.1879

Сын: Корноухов Василий Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Ефимович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.