Нехлебова (Ковшенина) Капиталина (Агапия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехлебова (Ковшенина) Капиталина (Агапия) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1926

Дата смерти

07.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926

Отец: Нехлебов Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1944

Дочь: Рудакова Жанна Федоровна

Отец ребёнка: Рудаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
30.05.1947

Сын: Рудаков Юрий Федорович

Отец ребёнка: Рудаков Фёдор Андреевич

Смерть
07.12.2002

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