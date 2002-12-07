Нехлебова (Ковшенина) Капиталина (Агапия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1926
Дата смерти07.12.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926
Отец: Нехлебов Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1944
Дочь: Рудакова Жанна Федоровна
Отец ребёнка: Рудаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
30.05.1947
Отец ребёнка: Рудаков Фёдор Андреевич
Смерть
07.12.2002