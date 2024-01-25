Ибрагимов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибрагимова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибрагимова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Ибрагимова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Ибрагимова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Ибрагимова Галина