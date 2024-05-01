Шадрухин Дмитрий Павлович
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Шадрухин Павел Яковлевич
Мать: Пелагея Игнатьевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Шадрухина) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Шадрухина Апросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно