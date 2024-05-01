Шадрухин Дмитрий Павлович 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Дмитрий Павлович

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Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шадрухин Павел Яковлевич

Мать: Пелагея Игнатьевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрухина Апросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Шадрухина) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Шадрухина Апросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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