Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1838
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1856
Дочь: Марина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Андреевич
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд