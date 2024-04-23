Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1838

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1856

Дочь: Марина Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Андреевич

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд

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