Супрун Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1946
Дата смерти18.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супрун Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Супрун Александр Васильевич
Отец ребёнка: Супрун Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супрун Василий
Смерть
18.07.1998