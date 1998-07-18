Супрун Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрун Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1946

Дата смерти

18.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1946

Отец: Желудков Александр Клементьевич

Мать: Желудкова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супрун Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супрун Александр Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрун Василий

Смерть
18.07.1998

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