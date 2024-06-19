Зарипов Рашид Гаязович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зарипов Рашид Гаязович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

1967 г.р.
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Добавил:

MR
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Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Зарипов Гаяз Шахидович

Мать: Зарипова (Хусиянова) Марьям Хамидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1967

Сын: Зарипов Игорь Александрович (Рашидович)

Мать ребёнка: Зарипова (Павлова) Анна Тимофеевна

Смерть
1993

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