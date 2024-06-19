Зарипов Рашид Гаязович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1967
Сын: Зарипов Игорь Александрович (Рашидович)
Мать ребёнка: Зарипова (Павлова) Анна Тимофеевна
Смерть
1993