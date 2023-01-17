Никитин Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Светлана Николаевна
Первомайское, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Светлана Николаевна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016