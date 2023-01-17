Никитин Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Светлана Николаевна

Первомайское, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Светлана Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Светлана Николаевна

Смерть
2016
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