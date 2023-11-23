Иоанн Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Василий Лукин
Мать: Прасковья Михайлова
Иоанн Васильевич (1739 — ?) Родился в семьесвященника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Григорьевна (1744-?), дочь священника Григория Ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Николай Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Николай Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Елизав... Показать все
Смерть
Неизвестно