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Иоанн Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Василий Лукин

Мать: Прасковья Михайлова

Иоанн Васильевич (1739 — ?) Родился в семьесвященника села Кукобоя Пошехонского уезда Василия Лукича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Григорьевна (1744-?), дочь священника Григория Ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Николай Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Николай Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Елизав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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