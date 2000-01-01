Митенин Иосаф Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митенин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митенина Любовь Иосафовна
Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митенин Василий Иосафович
Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митенина Зоя Иосафовна
Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митенин Анатолий Иосафович
Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашкина Валентина Иосафовна
Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно