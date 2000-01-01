Митенин Иосаф Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитенин Иосаф Федорович

Митенин Иосаф Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митенин Федор

Мать: Митенина Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митенина Любовь Иосафовна

Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Петр Иосафович

Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Василий Иосафович

Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митенина Зоя Иосафовна

Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Анатолий Иосафович

Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашкина Валентина Иосафовна

Мать ребёнка: Митенина Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close